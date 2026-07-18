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Tour de France 2026, 14^ tappa da Mulhouse a Le Markstein: il percorso

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Ansa/Sito ufficiale Tour de France

Nella 14esima frazione il gruppo affronta un tracciato ricco di salite, con quattro GPM, tra cui il temibile Col du Haag. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla

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Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 14esima tappa, da Mulhouse a Le Markstein: si tratta di un tracciato appetibile per scalatori, vista la presenza di 4 GPM nel percorso. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Belfort è stata vinta da Schmid, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA). 

Il percorso della 14esima tappa

I corridori oggi affrontano la 14esima tappa con i 155 km da Mulhouse a Le Markstein - Fellering. Si prospetta una frazione dura, con dislivello totale di circa 3.800 metri. L’altimetria prevede quattro GPM, distribuiti in maniera omogenea. Si parte con il Grand Ballon, ascesa lunga circa 21 km (1ª categoria, pendenza media del 4,8%). Si passa poi per il Markstein, che verrà poi affrontato più tardi come ultima salita. La seconda ascesa è il Col du Page, GPM di seconda categoria (9,8 km con pendenza media del 4,7%), poi si prosegue con il Ballon d’Alsace (1ª categoria, 8,9 km con pendenza media del 6,9%) e si chiude con il Col du Haag (1ª categoria, 11,2 km con una pendenza media del 7,3%). Questa salita, inedita per il Tour, porta i corridori a un breve falsopiano dove è stato piazzato il traguardo.

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L'altimetria della 14esima tappa del Tour de France
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©Getty

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Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli

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