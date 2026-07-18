Lutto per l'ex calciatore di Torino e Napoli Francini: morta la figlia

I due club dove aveva militato il difensore esprimono cordoglio per la scomparsa di Martina Francini. La giovane combatteva da tempo con una malattia
E' scomparsa a 28 anni la figlia di Giovanni Francini (ex calciatore di Torino e Napoli), Martina, malata da tempo. Il Torino e il presidente Urbano Cairo hanno voluto stringersi intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, per la scomparsa della figlia. "Profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all'affetto dei suoi cari - si legge nella nota del club di via Viotti - alla mamma Lucilla, ai fratelli Fulvio (allenatore della prima squadra femminile del Torino Fc), Alessio e Filippo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".
Il messaggio da parte del Napoli
Anche il Napoli ha espresso vicinanza per il lutto. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio e abbracciano commossi Giovanni Francini e la sua famiglia in questo momento di profonda angoscia per la scomparsa della cara figlia Martina", si legge in un post su X.