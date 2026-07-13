Sinner vince a Wimbledon, il patrimonio del tennista numero 1 al mondo

La vittoria a Wimbledon porterà nelle casse di Jannik Sinner oltre 4,2 milioni di euro, facendo crescere ulteriormente il suo valore economico e commerciale. Ai premi conquistati nei tornei si aggiungono i ricavi derivanti dai contratti con Nike e con numerosi altri marchi internazionali. Ecco a quanto ammonta l’impero economico del numero uno al mondo

Il patrimonio di Jannik Sinner continua a crescere. Con la vittoria contro Alexander Zverev nella finale di Wimbledon e la conquista del secondo titolo consecutivo sull’erba di Church Road, l'azzurro incasserà un assegno da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro. Un nuovo successo che rafforza il valore economico e commerciale del numero uno italiano.

Il premio record di Wimbledon



L’assegno destinato al vincitore è aumentato del 20% rispetto allo scorso anno, in linea con la crescita del montepremi complessivo dei Championships, arrivato nel 2026 a 64 milioni di sterline. Zverev, sconfitto in finale, riceverà invece 1,8 milioni di sterline, circa 2,1 milioni di euro. Il trionfo londinese ha anche un effetto sul valore commerciale di Sinner. Il primo titolo conquistato a Wimbledon nel 2025 aveva già portato il tennista nell’élite dello sport mondiale, aumentando il peso dei suoi contratti con i principali marchi internazionali.



Un patrimonio da oltre 80 milioni di euro



Secondo una stima del Corriere della Sera, il valore dell’impero economico legato a Jannik Sinner avrebbe superato gli 80 milioni di euro e potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni, considerando i premi ottenuti nei tornei, i contratti pubblicitari, i diritti d’immagine e gli investimenti. La crescita economica del tennista altoatesino è stata rapida. Nel 2020, i primi quarti di finale raggiunti al Roland Garros gli fruttarono 283 mila euro. Nel 2024 Sinner conquistò Australian Open e US Open e, secondo Forbes, guadagnò complessivamente 26,6 milioni di dollari, una cifra mai raggiunta prima da un tennista italiano. Nel 2025, nonostante la pausa di tre mesi legata al caso Clostebol, ha continuato a ottenere risultati importanti, conquistando anche il secondo titolo consecutivo a Melbourne e il primo Wimbledon. Sempre lo scorso anno, a Roma ha sfiorato il titolo contro Alcaraz incassando oltre 500mila euro. Vincendo a Wimbledon ha incassato invece 3,52 milioni di euro.

I guadagni fuori dal campo



Anche nel 2026 Sinner ha aumentato i propri guadagni grazie ai risultati ottenuti durante la stagione, dalla semifinale agli Australian Open, fino ai cinque Masters 1000 conquistati e alla vittoria a Wimbledon. Una parte consistente dei ricavi arriva anche dagli sponsor. Il contratto decennale con Nike per abbigliamento e calzature da tennis avrebbe un valore complessivo di circa 150 milioni di dollari. Sinner collabora inoltre con Rolex, Gucci, Lavazza, De Cecco, Alfa Romeo, Intesa Sanpaolo, Allianz, Enervit e Fastweb, oltre ad avere una partnership tecnica con Head per le racchette.