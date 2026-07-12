Tour de France 2026, 9ª tappa da Malemort a Ussel: il percorso

La nona frazione, lunga 185,5 km, chiude la prima settimana di competizione in vista della pausa di lunedì. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la nona tappa, da Malemort a Ussel, lunga 185,5 km. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Bergerac è stata vinta da Tim Merlier, con la maglia gialla sulle spalle di Tadej Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della nona tappa
I corridori oggi affrontano la nona tappa con i 185,5 km da Malemort a Ussel, frazione che chiude la prima settimana di competizione in vista del lunedì di pausa. La prima difficoltà di giornata è il GPM di Côte de Naves (3ª categoria), seguito dal più duro Suc au May (2ª categoria, 7.7% di pendenza media). Chiudono la tappa la salita della Croix du Pey (3ª categoria) e il Mont Bessou (4ª categoria). Il gruppo passerà per Collonges-la-Rouge, Meyssac, Beynat, Tulle, Treignac, Bugeat, il Mont Bessou e Meymac prima del traguardo a Ussel. Il dislivello totale è di 3.300 metri.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli