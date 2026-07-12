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Conor McGregor torna a combattere ma si infortuna: TKO in 69 secondi

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©IPA/Fotogramma

Conor McGregor torna nell'ottagono dopo cinque anni ma il rientro dura appena 69 secondi: infortunio alla gamba destra, vittoria per TKO di Max Holloway: ecco come sta il fighter irlandese

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Doveva essere il ritorno che milioni di appassionati di MMA aspettavano da cinque anni, ma la serata di Conor McGregor si è trasformata in un incubo nel giro di poco più di un minuto. L'ex campione irlandese è rientrato nell'Ottagono nel main event di UFC 329 contro Max Holloway, ma il combattimento si è concluso dopo appena 69 secondi a causa di un infortunio alla gamba destra. Il match è stato interrotto e la vittoria assegnata a Holloway per TKO, lasciando aperti gli interrogativi sulle condizioni fisiche del fighter 37enne e sul suo futuro agonistico.

L'infortunio nei primi istanti del match

McGregor era partito in maniera aggressiva, cercando subito di imporre il proprio ritmo con una serie di calci. Nel corso di una delle prime azioni, però, ha appoggiato male la gamba destra e ha immediatamente accusato il problema fisico. Incapace di reggersi in piedi, si è sostenuto alla gabbia mentre Holloway, comprendendo subito la situazione, ha invitato l'arbitro a fermare l'incontro. Di fatto, quindi, il combattimento non è mai entrato nel vivo. E dopo appena 1 minuto e 9 secondi dall'inizio del primo round, la vittoria è andata a Max Holloway.

Holloway chiede una nuova sfida

Nel dopogara, Max Holloway ha reso gli onori all'avversario, e ha proposto un nuovo confronto una volta che McGregor sarà ristabilito. "È un onore", ha detto dopo l'incontro. "Abbiamo avuto la possibilità di rifarlo. Ancora una volta. Ancora una volta per i ragazzi". L'americano si è poi detto dispiaciuto per un epilogo arrivato così rapidamente dopo l'enorme attesa che aveva accompagnato il ritorno dell'irlandese.

Il messaggio di McGregor dopo il match

McGregor, invece, ha lasciato subito l'Ottagono senza dire nulla. Solo successivamente ha affidato ai social il proprio sfogo, spiegando di non aver accusato problemi fisici prima dell'incontro. "Non avevo infortuni prima del combattimento", ha spiegato. "Tiravo calci, stavo a terra e saltavo, per tutto il periodo di allenamento e anche nel backstage prima del combattimento". L'infortunio, quindi, "è successo all'improvviso. Sono sprofondato nella disperazione. Posso solo descriverlo come un inferno".

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Arti marziali, McGregor stravince contro Cerrone. FOTO

Il lottatore irlandese ha battuto a Las Vegas 'il cowboy' americano, in soli 40 secondi. La gara UFC, nella categoria pesi welter, era valida per la miglior lega mista al mondo (MMA)

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