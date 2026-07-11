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Tour de France 2026, 8ª tappa da Périgueux a Bergerac: il percorso

Sport
Ansa/sito Tour de France

Oggi, sabato 11 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 180,4 chilometri, da Périgueux a Bergerac: un percorso per lo più in pianura, con due Gpm di quarta categoria. Ieri a vincere la settima tappa è stato Tim Merlier, mentre la maglia gialla è sulle spalle di Pogacar

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Il Tour de France 2026 prosegue oggi, sabato 11 luglio, con la tappa numero otto: lunga 180,4 chilometri, questa frazione in Dordogna va da Périgueux a Bergerac e prevede un percorso per lo più in pianura. Ieri a vincere la settima tappa è stato Tim Merlier, mentre in maglia gialla c’è Tadej Pogacar.

Il percorso dell’ottava tappa

L’ottava tappa del Tour de France 2026 è lunga 180,4 chilometri, con un dislivello di 1.150 metri. Si parte da Périgueux e si arriva a Bergerac. Anche se il percorso è prevalentemente in pianura, i corridori devono affrontare due Gpm di quarta categoria: al chilometro 102,6 c’è la salita di Domme (3,7 km, con pendenza media del 3,3%), mentre al chilometro 140,4 c’è la salita del Buisson-de-Cadouin (2,2 km, con pendenza media del 5,3%). Lo sprint intermedio è al chilometro 122,8, a Saint-Cyprien. Partenza prevista da Périgueux dopo le 13.15, arrivo a Bergerac intorno alle 17.30.

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Il Tour de France 2026

Il Tour de France, corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo, è arrivato alla 113esima edizione. La Grande Boucle 2026 è in programma dal 4 al 26 luglio e conta 21 tappe, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.

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