Tour de France 2026, 7^ tappa da Hagetmau a Bordeaux: il percorso

Oggi, venerdì 10 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 175,1 chilometri, da Hagetmau a Bordeaux: un percorso pianeggiante, con un unico Gpm, che potrebbe favorire gli sprinter. Ieri a vincere la sesta tappa è stato Pogacar che è anche in maglia gialla ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Tour de France 2026 prosegue oggi, venerdì 10 luglio, con la tappa numero sette: lunga 175,1 chilometri, questa frazione va da Hagetmau a Bordeaux e prevede un percorso pianeggiante che potrebbe favorire gli sprinter. Ieri a vincere la sesta tappa è stato Pogacar che è anche in maglia gialla.

Il percorso della settima tappa La settima tappa del Tour de France 2026 è lunga 175,1 chilometri, con un dislivello di 850 metri. Si parte da Hagetmau, si passa per Mont-de-Marsan e si va verso Bordeaux. Lungo il percorso, al km 137,3, i corridori devono affrontare la Côte de Béguey: unico Gpm di giornata, di quarta categoria, è lungo 1,2 km con una pendenza del 4,4%. Poco prima, a Landiras, c’è lo sprint intermedio. Il traguardo è nel centro di Bordeaux, di fronte al Monumento ai Girondini. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. Vedi anche Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Il Tour de France 2026 Il Tour de France, corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo, è arrivato alla 113esima edizione. La Grande Boucle 2026 è in programma dal 4 al 26 luglio e conta 21 tappe, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées. Vedi anche Tour de France 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 113