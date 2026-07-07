Tour de France 2026, 4^ tappa da Carcassonne a Foix: il percorso

Tour de France 2026, 4^ tappa da Carcassonne a Foix: il percorsoSport
Nella quarta frazione il gruppo viaggia nei saliscendi ai piedi dei Pirenei, con un tracciato adatto a fughe e attacchi. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo le prime frazioni in Catalogna, oggi si corre la quarta tappa, da Carcassonne a Foix, la prima interamente in territorio francese. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Les Angles è stata vinta da Pogacar che si è anche aggiudicato la maglia gialla. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della quarta tappa
I corridori oggi affrontano la quarta tappa con i 182 km da Carcassonne a Foix. Si prospetta una frazione movimentata, con 2.750 metri di dislivello e un’altimetria adatta agli attaccanti. Nel tracciato ai piedi dei Pirenei, sono previsti 4 GPM: si inizia con il Col de Bedos (di quarta categoria) e il Col du Paradis (di terza categoria). Dopo un tratto in pianura ci sono altre due salite di seconda categoria che potrebbero far muovere anche gli uomini di classifica: il Col de Coudons (10,7 km con una pendenza media del 5,5%) e il Col de Montségur (6,9 km con una pendenza media del 6,6%).
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©Getty
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli