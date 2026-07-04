F1 Gp Inghilterra, Antonelli vince la Sprint, poi Hamilton e Norris

Il leader del Mondiale Kimi Antonelli ha vinto la sua prima gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la McLaren di Lando Norris, terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quinta, e alla Red Bull di Max Verstappen, sesta. Chiude al settimo posto l'altra la McLaren di Oscar Piastri. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione, ha sorpassato Hamilton, partito dalla pole position, a metà gara. hiudono la top ten Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). La Formula 1 torna in pista alle ore 17 italiane per le qualifiche, dove si deciderà la griglia di partenza per la gara di domani (ore 16).