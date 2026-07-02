La 30ª edizione celebra i campioni che uniscono talento e valori etici nello sport. Sul palco del Maggio Musicale Fiorentino sfileranno stelle dell'atletica, icone paralimpiche e i protagonisti degli sport di squadra. La serata del trentennale sarà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 21 ascolta articolo

La 30ª edizione del premio Internazionale Fair Play Menarini porta a Firenze la notte dedicata ai campioni che incarnano i valori più autentici dello sport. Dopo l'Inaugurazione a Piazzale Michelangelo, alla presenza del Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, l'evento si prepara alla serata ufficiale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove nuovi Ambasciatori del Fair Plau saranno presenti al pubblico.

Il messaggio della città "Il Premio Fair Play Menarini celebra il volto più autentico dello sport: quello che unisce al talento il rispetto, la correttezza, la lealtà e la capacità di fare squadra – spiega la sindaca di Firenze Sara Funaro – I campioni premiati questa sera rappresentano non solo l'eccellenza nelle loro discipline, ma anche un esempio di come si possa competere senza mai perdere di vista i valori che rendono lo sport uno straordinario strumento di crescita e di educazione. Siamo orgogliosi di ospitare questa trentesima edizione interamente a Firenze e di diventare, per alcuni giorni, la 'casa' del fair play. È un riconoscimento importante per la nostra città, che si identifica nei principi del rispetto, dell'inclusione, della responsabilità e dell'attenzione verso gli altri. Sono valori che appartengono allo sport, ma che devono guidare anche il modo in cui costruiamo le nostre comunità e affrontiamo insieme le sfide del presente. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono divisioni e contrapposizioni, il fair play ci ricorda che si può competere con lealtà, vincere con umiltà e affrontare anche le sconfitte con dignità. È un messaggio che parla soprattutto alle nuove generazioni e che abbiamo il dovere di sostenere ogni giorno. Per questo ringrazio la Fondazione Fair Play Menarini per il lavoro che porta avanti da trent'anni e tutti gli atleti che, con il loro esempio, dimostrano che il successo più grande non è soltanto conquistare un traguardo, ma lasciare un'eredità di valori capace di ispirare le persone e rendere la società più forte e più coesa". Lo splendido palazzo dell'Opera cittadino accoglierà la serata clou del Premio, dedicata agli atleti che, sia per traguardi agonistici che per meriti etici, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello sport.

I protagonisti della serata Dalle 21:00 sfileranno sul tappeto rosso del Fair Play Menarini campioni dell'atletica come Armand Duplantis e Antonella Palmisano, insieme alle stelle paralimpiche Bebe Vio e Chiara Mazzel. Il calcio sarà rappresentato da icone come Diego Milito, Gianfranco Zola e Emilio Butragueño. Gli sport di squadra porteranno l'asso del basket Achille Polonara e il pallavolista Simone Anzani. Il pattinaggio su ghiaccio vedrà protagonisti Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre nuoto e scherma saranno rappresentati da Gregorio Paltrinieri e Daniele Garozzo. Per il giornalismo sportivo, il riconoscimento va a Fabio Caressa. Vedi anche Premio Menarini 2026, l'intervista ad Andrea Giovannini

Le leggende del passato Accanto ai premiati del 2026, saranno presenti i campioni che negli ultimi trent'anni hanno portato nel mondo il messaggio del Fair Play Menarini: da Antonio Rossi a Ian Thorpe, da Giancarlo Antognoni a Sasha Vujacic, passando per Andrea Zorzi e Giacomo Perini.

La diretta su Sky La serata sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su Sky, ai canali 501 e 257, portando il Premio Internazionale Fair Play Menarini nelle case degli appassionati di sport e dei tanti spettatori che vorranno seguire la celebrazione del suo trentennale. La conduzione è affidata a Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano, Omar Schillaci e Federico Buffa.