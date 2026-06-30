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Mike Tyson compie 60 anni, carriera e trofei del pugile statunitense

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©Getty

Dall'infanzia difficile al titolo di campione del mondo più giovane dei pesi massimi, passando per la lunghissimia striscia di ko e uno stile di combattimento unico. Ma nella travagliata storia di Iron Mike ci sono anche la condanna per stupro e il morso a Holyfield. Racconto per immagini di un campione unico e controverso

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