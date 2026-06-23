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Mondiali, i tifosi della Norvegia mettono in scena la remata vichinga a Times Square

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©Getty

La piazza più celebre di Manhattan si è tinta di rosso per via delle magliette dei tifosi. A New York centinaia di sostenitori si sono radunati per supportare la squadra in vista della partita contro il Senegal, esibendosi in una delle coreografie più iconiche del torneo

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I tifosi della Norvegia hanno invaso New York mettendo in scena l'ormai celebre "remata vichinga". La squadra, e i suoi sostenitori, si trovava in città per la partita contro il Senegal al MetLife Stadium, vinta dagli scandinavi 3-2.

La coreografia è divenuta celebre durante l'esordio contro l'Iraq

Times Square si è tinta di rosso grazie alle magliette dei tifosi scandinavi che hanno riempito la piazza più famosa di Manhattan. I tifosi della Norvegia si sono esibiti nella "remata vichinga", la coreografia divenuta celebre sin dall'esordio ai Mondiali contro l'Iraq e replicata poi sui vagoni della metropolitana della città. La ripresa dell'esibizione ha già fatto il giro del web, consolidando la fama della "Viking Row", che in questi giorni di torneo sta attirando l'attenzione di appassionati e curiosi. Per molti, si tratta di un omaggio all'identità e all'eredità vichinga del Paese.

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Ansa / Getty

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