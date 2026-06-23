La coreografia è divenuta celebre durante l'esordio contro l'Iraq

Times Square si è tinta di rosso grazie alle magliette dei tifosi scandinavi che hanno riempito la piazza più famosa di Manhattan. I tifosi della Norvegia si sono esibiti nella "remata vichinga", la coreografia divenuta celebre sin dall'esordio ai Mondiali contro l'Iraq e replicata poi sui vagoni della metropolitana della città. La ripresa dell'esibizione ha già fatto il giro del web, consolidando la fama della "Viking Row", che in questi giorni di torneo sta attirando l'attenzione di appassionati e curiosi. Per molti, si tratta di un omaggio all'identità e all'eredità vichinga del Paese.