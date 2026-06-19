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Viking Row, la coreografia dei tifosi della Norvegia ai Mondiali diventa virale. VIDEO

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©Getty

Durante l'esordio contro l'Iraq, vinto 4-1, la curva dei supporter della Nazionale ha canalizzato l'attenzione dello stadio e del web. I tifosi hanno infatti messo in scena un'elaborata coreografia di gruppo per simulare la remata dell'equipaggio di una nave vichinga

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La Viking Row è diventata virale durante l'esordio della nazionale norvegese contro l'Iraq ai Mondiali 2026. La coreografia, che ha fatto rapidamente il giro del web, si candida quindi a diventare la migliore del torneo.

I tifosi simulano l'equipaggio di una nave vichinga

Dopo 28 anni, la Norvergia è tornata ai Mondiali esordiendo con un netto 4-1 contro gli iracheni. A rubare la scena, però, è stata la curva dei tifosi di Oslo. I supporter si sono infatti disposti in fila, muovendo le braccia avanti e indietro contemporaneamente per simulare la remata dell'equipaggio di una nave vichinga. E dopo la performance sugli spalti durante la partita, la coreografia ha iniziato a essere riprodotta ovunque: nei locali, nelle strade e nelle aree dedicate ai tifosi.

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