America's Cup, il trofeo firmato dall'artista sardo Roberto Ziranu

Maestro nella lavorazione artistica dei metalli dai quali crea, con un forte richiamo alla Sardegna, le sue opere. Per la regata preliminare Louis Vuitton 38/a America's Cup ha creato le sculture in ferro del trofeo che verranno assegnate al team vincitore ascolta articolo

Roberto Ziranu è l'artista che ha firmato le sculture in ferro del trofeo da assegnare domenica al team vincitore della regata preliminare Louis Vuitton 38/a America's Cup a Cagliari in vista della sfida di Napoli 2027. Lo scultore di Orani, in provincia di Nuoro, ha creato su lastre di ferro forgiate e fiammate due grandi vele dalle sfumature blu cobalto ricche di luce.

Roberto Ziranu - ©Ansa

L'artista: "Ai ragazzi auguro buon vento e tanta buona fortuna" Sembrano sospinte dal vento, sospese su una base di ginepro secolare, con la sua forma contorta modellata dal tempo. Quella di 95 centimetri sarà donata al team vincitore della categoria principale, l'altra, di 65 centimetri, andrà al team vincitore che schiera donne e under 25. "È una grande emozione per me - racconta Ziranu -. Sapere che le mie vele, metafora di ogni viaggio fisico e interiore, raggiungeranno chissà quali luoghi lontani mi riempie di gioia. Queste due opere potranno raccontare ancora una volta il mio viaggio e accompagnare quello di questi ragazzi, ai quali auguro buon vento e tanta buona fortuna".

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