Il club sta costruendo l'impianto con capienza minima da 10 mila posti accanto all'Amex Stadium, dove giocano gli uomini ascolta articolo

Sarà il Brighton la prima società calcistica europea ad avere uno stadio interamente ed espressamente dedicato alla sua squadra femminile. L'impianto verrà costruito a Bennett's Field, area adiacente all'Amex Stadium, casa della prima squadra maschile del club che milita in Premier League, e sarà collegato ad esso tramite una passerella pedonale. La capienza minima prevista per lo stadio è di 10 mila posti e con l'iter autorizzativo già avviato, il club punta all'inaugurazione ufficiale per l'inizio della stagione 2030-31.

Il club: "Una prospettiva entusiasmante" "La prospettiva di uno stadio costruito su misura, esclusivamente per le giocatrici, lo staff e le tifose, è incredibilmente entusiasmante - ha dichiarato Zoe Johnson, direttrice generale del settore femminile del club -. Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo".

Uno stadio di alto livello L'impianto sarà pensato per rispondere alle esigenze dell'élite: spogliatoi, standard del campo e aree di recupero di alto livello, con un'esperienza da stadio, "particolarmente accogliente per le famiglie e per chi assiste a una partita per la prima volta". Previsti sale allattamento, fasciatoi, zone passeggini e spazi comuni per eventi, oltre a un parcheggio sotterraneo.