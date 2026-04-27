Milan, frattura zigomo per Modric dopo scontro in campo: sarà operato

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Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operato

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Lo comunica la società rossonera con un comunicato: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore"

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Frattura allo zigomo sinistro per Luka Modric. "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli  verranno comunicati successivamente all'operazione", lo fa sapere il Milan. Modric si è scontrato con Locatelli, in un colpo testa contro testa involontario, durante il secondo tempo della sfida Milan-Juventus di ieri a San Siro.

Modric dolorante dopo il colpo con Locatelli

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