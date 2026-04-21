Midtjylland, Alamara Djabi fuori pericolo dopo l'accoltellamento

Il comunicato sulle condizioni del centrocampista

A comunicarlo lo stesso club danese, che ha fatto il punto sul quadro clinico del giocatore e ha chiesto massimo rispetto della privacy per lui e per la sua famiglia. Djabi, 19 anni, originario della Guinea-Bissau, ha già esordito in Prima Squadra, giocando nei preliminari di Europa League e nella coppa nazionale danese. "Nel fine settimana si è verificato un grave accoltellamento a Herning, in cui il 19enne Alamara Djabi dell'FC Midtjylland è rimasto gravemente ferito. Alamara Djabi era in pericolo di vita ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. In seguito ha subito un altro intervento e, grazie all'impegno professionale del personale di soccorso intervenuto e successivamente dei medici dell'ospedale, le sue condizioni sono ora stabili. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, considerate le circostanze, sta bene. L'FC Midtjylland è in stretto dialogo e in piena collaborazione con le autorità e sta fornendo supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia. Nel rispetto delle indagini in corso da parte della polizia, comprese le interviste ai testimoni e le indagini stesse, non rilasciamo ulteriori commenti. Chiediamo la comprensione del pubblico e il rispetto della privacy di Alamara Djabi e dei suoi cari in questa difficile situazione", si legge nella nota del club.