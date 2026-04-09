Olimpiadi, Papa Leone XIV incontra gli atleti di Milano Cortina

"È una giornata piena di emozione, non avevo mai avuto l'opportunità di incontrare il Papa ed è stata un'emozione fortissima. Ha fatto un parallelismo tra i valori sportivi e quelli della Chiesa, ha parlato di fratellanza e fair play, mi ha molto emozionata". Sono queste le parole pronunciate da Sofia Goggia, sciatrice azzurra, a margine dell'udienza con Papa Leone XIV, alla quale hanno preso parte gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. La stessa emozione provata da Federica Brignone, che sottolinea come "quello che ha detto il Papa sono cose che ti porti dietro, è una di quelle giornate che ti lasciano delle verità. Ha detto che non si vince da soli, mi è piaciuto anche che abbia detto che non si debba eccedere, così come la sua gentilezza nello stringere le mani di tutti".

Lollobrigrida: "Emozione simile alla partecipazione olimpica"

Francesca Lollobrigida, doppio oro nel pattinaggio di velocità, sottolinea come quella di oggi sia stata "un'emozione indescrivibile, quasi quanto partecipare alle Olimpiadi. È un evento per noi atleti e sono momenti che meritano. Lo sport è importante perché i suoi valori sono quelli che si mettono nella vita quotidiana". Emanuel Perathoner, invece, pone l'accento sul fatto che "lo sport è una cosa molto importante per la pace perché è l'unica cosa che unisce tutti i Paesi del mondo. Per me è stata un'esperienza bellissima vedere da vicino il Papa", conclude.

Il Papa agli atleti: "Evitate le tentazioni, dal doping al divismo"

Lo sport è uno spazio di incontro e dialogo, ha ricordato Papa Leone, ma "porta con sé anche delle tentazioni: quella della prestazione a ogni costo, che può condurre fino al doping. Quella del profitto, che trasforma il gioco in mercato e lo sportivo in divo. Quella della spettacolarizzazione, che riduce l'atleta a un'immagine o a un numero". "Contro queste derive", ha ribadito, "la vostra testimonianza è essenziale".