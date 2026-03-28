Tiger Woods arrestato dopo incidente auto e rilasciato dietro cauzione

Il sinistro è avvenuto nei pressi della sua abitazione, in Florida. Il golfista ha perso il controllo della sua auto durante un sorpasso, finendo per urtare un camion e ribaltarsi. Nonostante la dinamica violenta, è uscito illeso dall’abitacolo. Le autorità sospettano fosse sotto l’effetto di farmaci. L’episodio arriva mentre stava valutando il ritorno ai grandi tornei ascolta articolo

L’ex numero uno del golf mondiale Tiger Woods è stato arrestato in Florida dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island. Secondo le autorità, Woods avrebbe perso il controllo della sua auto durante un sorpasso ad alta velocità, urtando un camion e ribaltandosi. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Secondo quanto riportato dalle autorità Usa, l'ex campione "appariva in evidente stato di alterazione al momento dell'arrivo degli agenti". Uscito autonomamente dal veicolo, è perà risultato negativo all’alcoltest, ma si è rifiutato di di sottoporsi a ulteriori accertamenti come l'esame delle urine. Gli investigatori sospettano che Woods fosse in stato di alterazione per l'assunzione di farmaci o altre sostanze. Woods è stato accusato di danneggiamento di proprietà e guida in stato di ebbrezza. Portato in carcere, è stato rilasciato su cauzione. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha espresso vicinanza al campione: ha parlato di un "brutto incidente", definendo Woods "un grande amico" e "una persona fantastica", pur sottolineando il momento difficile che sta attraversando.

La ricostuzione dell'incidente La ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine indica che Woods stava percorrendo una strada a due corsie e ha tentato di sorpassare un camion. Durante la manovra, la vettura ha sterzato bruscamente per evitare una collisione, finendo però per urtare la parte posteriore del rimorchio. L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto sul lato del guidatore. L’episodio arriva in una fase delicata per il 50enne, reduce da mesi di recupero dopo la rottura del tendine d’Achille e un intervento alla schiena subito a ottobre. Solo pochi giorni fa era tornato a gareggiare dopo oltre un anno di stop, prendendo parte alle finali del TGL, mentre stava valutando la partecipazione al Masters in programma dal 9 aprile all’Augusta National Golf Club. Nel febbraio 2021, a Los Angeles, il golfista era rimasto ferito in un sinistro che gli aveva causato importanti lesioni alle gambe, con fratture multiple e un intervento chirurgico alla gamba destra.

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