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Masters 1000 Miami, Sinner affronterà Zverev in semifinale nella notte

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©Getty

Il  tennista tedesco, numero 3 del seeding e 4 del ranking mondiale, ha agilmente superato l'argentino Cerundolo col punteggio di 2 set a 0. Inizio del match previsto dalla mezzanotte italiana

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Sarà Alexander Zverev lo sfidante di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista tedesco, numero 3 del tabellone e 4 del ranking mondiale, ha superato infatti 2 set a 0, col punteggio nettissimo di 6-1, 6-2, l'argentino Francisco Cerendulo in appena 65 minuti di gioco.

Sinner in vantaggio nei precedenti

Il bilancio delle sfide tra Sinnker e Zverev vedere l'altoatesino in vantaggio per 7-4, con un filotto di sei successi consecutivi. L'ultima sfida risale al recente Masters 1000 di Indian Wells e si chiuse con la vittoria dell'italiano per 6-2, 6-4.

La vittoria di Sinner su Tiafoe

Ai quarti di finale di Miami, Sinner ha superato lo statunitense Frances Tiafoe in due set, con un perentorio doppio 6-2. Dall'altra parte del tabellone, il ceco Jiří Lehečka affronterà il francese Arthur Fils a partire dalle 20 italiane. La semifinale tra Sinner e Zverev ha un inizio segnato invece per la mezzanotte italiana.

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