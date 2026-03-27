Masters 1000 Miami, Sinner affronterà Zverev in semifinale nella notte

Il tennista tedesco, numero 3 del seeding e 4 del ranking mondiale, ha agilmente superato l'argentino Cerundolo col punteggio di 2 set a 0. Inizio del match previsto dalla mezzanotte italiana ascolta articolo

Sarà Alexander Zverev lo sfidante di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista tedesco, numero 3 del tabellone e 4 del ranking mondiale, ha superato infatti 2 set a 0, col punteggio nettissimo di 6-1, 6-2, l'argentino Francisco Cerendulo in appena 65 minuti di gioco.

Sinner in vantaggio nei precedenti Il bilancio delle sfide tra Sinnker e Zverev vedere l'altoatesino in vantaggio per 7-4, con un filotto di sei successi consecutivi. L'ultima sfida risale al recente Masters 1000 di Indian Wells e si chiuse con la vittoria dell'italiano per 6-2, 6-4.