Griezmann lascia l'Atletico Madrid: a luglio in Mls con l'Orlando City

L'attaccante francese Antoine Griezmann, 35 anni, ha firmato con l'Orlando City a partire da luglio, sancendo di fatto la conclusione della sua lunga esperienza con l'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club della Florida che milita nella Mls, la lega nordamericana di calcio. L'ex stella della Nazionale francese, con cui ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, "entrerà a far parte del club a luglio 2026 con un contratto valido fino alla stagione 2027-2028, con opzione per la stagione 2028-2029", ha dichiarato il club di Orlando in un comunicato.

Oltre 200 gol con i Colchoneros in 10 anni

Griezmann in 10 anni a Madrid è diventato un idolo dei fan colchoneros: non solo per i 211 gol segnati, fino ad oggi, che lo hanno reso il più prolifico attaccante dell'Atletico di tutti i tempi, ma anche per la qualità del suo gioco che rimane ancora eccelsa. Avrebbe potuto traferirsi negli Usa già prima, ma non se l'è sentita di lasciare la squadra prima della fine della stagione europea, avendo nel mirino la Coppa del Re e un appuntamento col Barcellona nei quarti della Champions League.