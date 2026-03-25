Fernando Alonso e Melissa Jimenez stanno per diventare genitori

Il pilota spagnolo dell'Aston Martin è diventato papà e raggiungerà Suzuka in ritardo, saltando il media day del Gran Premio del Giappone, come già previsto dal programma. Il team ha confermato che tutto procede bene e che Alonso sarà regolarmente in pista a partire da venerdì. Il weekend di F1 sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW