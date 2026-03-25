Fernando Alonso e Melissa Jimenez stanno per diventare genitori

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Fernando Alonso e la compagna Melissa Jimenez stanno per diventare genitori

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Il pilota spagnolo dell'Aston Martin è diventato papà e raggiungerà Suzuka in ritardo, saltando il media day del Gran Premio del Giappone, come già previsto dal programma. Il team ha confermato che tutto procede bene e che Alonso sarà regolarmente in pista a partire da venerdì. Il weekend di F1 sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW

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Fernando Alonso è appena diventato papà. La compagna Melissa Jimenez ha dato alla luce il primogenito del pilota spagnolo che, come reso noto dall'Aston Martin  "arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari e non parteciperà al media day del Gran Premio del Giappone. Tutto procede bene e sarà in pista in tempo per venerdì". Non sarà però in pista per le prime libere come già programmato dal team e lascerà il posto temporaneamente alla riserva Jak Crawford.

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