Tennis, Jasmine Paolini eliminata a Miami da Jelena Ostapenko

Si è chiusa ai sedicesimi di finale l'avventura di Jasmine Paolini al 'Miami Open', quarto Wta 1000 della stagione con un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida.

Sconfitta in tre set

La 30enne toscana, numero 7 del ranking Wta e del seeding, ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko, 24 del mondo e 25esima forza del tabellone, col punteggio di 5-7 6-2 7-5, con un vistoso calo dall'inizio della seconda frazione fino al 4-0 in favore della rivale nella terza frazione. Agli ottavi di finale Ostapenko affronterà la vincente del match fra la ucraina Elina Svitolina e la canadese Hailey Baptiste. Paolini resta comunque in Florida per il torneo di doppio con Sara Errani.