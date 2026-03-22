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Tennis, Jasmine Paolini eliminata a Miami da Jelena Ostapenko

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©Getty

La tennista azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha ceduto in tre set (5-7, 6-2, 7-5) ai sedicesimi di finale del Wta 1000

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Si è chiusa ai sedicesimi di finale l'avventura di Jasmine Paolini al 'Miami Open', quarto Wta 1000 della stagione con un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida.

Sconfitta in tre set

 

La 30enne toscana, numero 7 del ranking Wta e del seeding, ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko, 24 del mondo e 25esima forza del tabellone, col punteggio di 5-7 6-2 7-5, con un vistoso calo dall'inizio della seconda frazione fino al 4-0 in favore della rivale nella terza frazione. Agli ottavi di finale Ostapenko affronterà la vincente del match fra la ucraina Elina Svitolina e la canadese Hailey Baptiste. Paolini resta comunque in Florida per il torneo di doppio con Sara Errani.

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