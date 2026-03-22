MotoGp, Marco Bezzecchi vince in Brasile davanti a Martin

Doppietta Aprilia nella gara di domenica. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46. Quarto Marc Marquez sulla Ducati ufficiale. Caduta per Bagnaia
Doppietta Aprilia nel Gran Premio della MotoGp in Brasile. Marco Bezzecchi ha vinto la gara bissando il successo dell'esordio in Thailandia e precedendo il compagno di scuderia Jorge Martin. Terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez. In quinta piazza, invece, chiude Ai Ogura su Aprilia Trackhouse.
Bezzecchi in testa alla classifica
Questo successo permette a Bezzecchi di conquistare la leadership del campionato mondiale, a quota 56. Il primo inseguitore è proprio il compagno Martin, a meno undici. Nell'ordine, completano la top ten odierna Alex Marquez (Ducati Gresini), Pedro Acosta (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Johann Zarco (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Gara da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia, caduto a 13 giri dal termine mentre occupava la quattordicesima posizione.