Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Sinner batte Dzumhur nell'esordio nel Masters 1000 di Miami

Sport
©Ansa

Il tennista numero 2 al mondo vince al secondo turno in due set, 6-3, 6-3, e aspetta il vincente dell'incontro tra Moutet e Machac

ascolta articolo

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino, numero 2 del mondo, ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n. 76 Atp), in poco più di un'ora di gioco. Nel prossimo incontro, l'azzurro se la vedrà col francese Corentin Moutet (n.33) o col ceco Tomas Machac (n.48). 

Sport: Ultime notizie

Serie A, Parma-Cremonese finisce 0-2. Adesso si gioca Milan-Torino

Sport

Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, oggi la squadra di Marco Giampaolo ha vinto in...

Milano-Sanremo, prima volta di Pogacar che vince in volata

Sport

Il fuoriclasse sloveno batte in una volata a due l'inglese Tom Pidcock

Sci, Cdm: Pirovano vince la coppa di discesa, Paris vola a Lillehammer

Sport

Giornata esaltante per l'Italia dello sci: la classifica femminile di discesa si decide a favore...

Mondiali di atletica, Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo

Sport

Prima medaglia per gli Azzurri a Torun. L'italo-cubano al primo salto ha fatto registrare la...

Mandatory Credit: Photo by PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN/Shutterstock (16782944gd) Jordan Scott of Jamaica, Andy Diaz Hernandez of Italy and Yasser Mohammed Triki of Algeria celebrate after men's triple jump final during the 2026 World Athletics Indoor Championships on March 20, 2026 in Torun. 2026 World Athletics Indoor Championships, Day 1, Torun, Poland - 20 Mar 2026

Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse

Sport

In programma domenica 22 marzo, la gara di 42 chilometri attraverserà il centro storico della...

Sport: I più letti