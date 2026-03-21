Tennis, Sinner batte Dzumhur nell'esordio nel Masters 1000 di Miami

Il tennista numero 2 al mondo vince al secondo turno in due set, 6-3, 6-3, e aspetta il vincente dell'incontro tra Moutet e Machac
Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino, numero 2 del mondo, ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n. 76 Atp), in poco più di un'ora di gioco. Nel prossimo incontro, l'azzurro se la vedrà col francese Corentin Moutet (n.33) o col ceco Tomas Machac (n.48).