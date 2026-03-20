Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse

In programma domenica 22 marzo, la gara di 42 chilometri attraverserà il centro storico della Capitale con un percorso suggestivo tra alcuni dei luoghi più iconici della città, unendo sport e turismo. Come ogni anno, l'evento romana comporterà anche importanti modifiche alla viabilità con strade chiuse e possibili disagi al trasporto pubblico

Il programma

La gara si terrà domenica 22 marzo, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Il percorso della Maratona di Roma, che si sviluppa interamente nel centro storico della Capitale per 42,195 chilometri, è uno degli itinerari di gara più scenografici al mondo.

Dopo la partenza ai Fori Imperiali, gli atleti attraverseranno Piazza Venezia e l’area del Vittoriano, per poi dirigersi verso il Circo Massimo e via dei Cerchi. Il percorso proseguirà poi lungo il Tevere, toccando Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione fino alla zona della Basilica di San Pietro. La seconda parte della gara riporterà i partecipanti verso il centro storico, attraversando altre aree monumentali prima dell’arrivo finale, nuovamente ai Fori Imperiali. Oltre alla gara, la Capitale accoglierà eventi collaterali e iniziative aperte al pubblico.

Le strade chiuse a Roma

La Maratona avrà un impatto significativo sulla circolazione. Le chiusure al traffico interesseranno progressivamente tutte le strade coinvolte nella gara, già dalle prime ore della giornata e, in alcuni casi, anche dalla notte precedente per consentire l’allestimento. Tra le principali strade, troviamo via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Cerchi e viale delle Terme di Caracalla. Le limitazioni riguarderanno gran parte del centro cittadino lungo l'intero percorso.

Possibili disagi per i trasporti

In occasione della maratona, sono previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale. Diverse linee di autobus e tram saranno sospese, limitate o deviate durante lo svolgimento della gara. Le modifiche interesseranno numerose linee che attraversano il centro storico, con variazioni per tutta la durata dell’evento.