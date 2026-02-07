Estonia, in migliaia all'annuale Maratona della Sauna

A Otepaa, in Estonia, migliaia di persone hanno preso parte all'annuale Maratona Europea della Sauna. I partecipanti, oltre 900 provenienti da 20 Paesi diversi, hanno gareggiato per visitare il maggior numero possibile di saune locali nel minor tempo possibile.
Prossimi video
Spagna, tempesta Marta colpisce il Paese: migliaia evacuati
Mondo
Genova, portuali in sciopero: bloccata nave verso Israele
Mondo
Kiev, massiccio attacco russo su impianti energetici ucraini
Mondo
Ucraina, attacco russo provoca incendi e danni alle centrali
Mondo
Luigi Mangione, processo statale per l’omicidio del CEO
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il caso Epstein e il Regno Unito
Mondo
Usa, nuove proteste a Minneapolis contro ICE
Mondo