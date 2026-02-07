Offerte Sky
Estonia, in migliaia all'annuale Maratona della Sauna

Mondo

A Otepaa, in Estonia, migliaia di persone hanno preso parte all'annuale Maratona Europea della Sauna. I partecipanti, oltre 900 provenienti da 20 Paesi diversi, hanno gareggiato per visitare il maggior numero possibile di saune locali nel minor tempo possibile.

