La Juventus ha presentato ricorso contro la squalifica inflitta a Pierre Kalulu dopo la contestata doppia ammonizione durante Inter-Juventus a San Siro. Il reclamo è stato respinto, ma il club bianconero ha deciso di chiedere al presidente della Figc, Gabriele Gravina, la grazia per il difensore francese, ritenendo "acclarato il torto" subito dal proprio numero 15 nella gara di San Siro contro l'Inter in cui è stato espulso per somma di ammonizioni, la seconda condizionata dalla simulazione del nerazzurro Bastoni. Ora si attende la risposta della Federazione, con la Juventus che spera di riaverlo a disposizione già per la sfida di domani contro il Como. Una richiesta considerata "irrituale", poiché legata a un episodio di gioco e non a situazioni, come in passato, legate a casi di razzismo.

"Quello per Kalulu è un atto dovuto, si tratta di due ingiustizie evidenti: tutti sono stati costretti a prenderne atto, la società ha fatto bene per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale da parte di tutte le componenti", ha commentato l'allenatore bianconero Luciano Spalletti, sostenendo la scelta del club di chiedere la grazia per la squalifica rimediata a San Siro. In vista della gara con il Como, Spalletti si aspetta una reazione forte dopo gli ultimi risultati negativi: "il dolore che abbiamo deve essere come un elastico bello tirato che ti carica verso le prossime sfide".

L'avversario: il Como di Fabregas

Domani la Juventus affronterà il Como guidato da Cesc Fabregas. "È una squadra forte così come l'allenatore, è tra i più bravi che abbiamo - continua il tecnico bianconero sui prossimi avversari - quando ero ct sono andato a vederlo lavorare e ne ho avuto la conferma: da giocatore era l'esempio del calciatore completo e a disposizione del gioco di squadra, è proprio ciò che sta cercando di trasferire al suo Como".