Morto a 53 anni Orazio Russo, calciatore nel Catania e nel Lecce

È morto a 53 anni l’ex calciatore Orazio Russo. Per anni giocatore con le maglie del Lecce e del Catania, Russo si è spento per i postumi di una grave malattia. Il club siciliano lo ricorda con un post della società sui propri profili social: "Il presidente Rosario Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il Catania football club in tutte le sue componenti - si legge nella nota - esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d'appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore".