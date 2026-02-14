Offerte Sky
Morto a 53 anni Orazio Russo, calciatore nel Catania e nel Lecce

Sport
Instagram @officialcataniafc

Una carriera con le maglie di Lecce, Spal, Savoia, Acireale,Padova, Perugia, Gela e Catania proprio negli anni del ritorno della squadra in Serie A. L’ex calciatore si è spento a 53 anni a causa di una malattia

ascolta articolo

È morto a 53 anni l’ex calciatore Orazio Russo. Per anni giocatore con le maglie del Lecce e del Catania, Russo si è spento per i postumi di una grave malattia. Il club siciliano lo ricorda con un post della società sui propri profili social: "Il presidente Rosario Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il Catania football club in tutte le sue componenti - si legge nella nota - esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d'appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore".

La carriera

Orazio Russo ha esordito nel 1993 in Serie A a Lecce. Negli anni successivi ha vestito le maglie di Spal, Savoia, Acireale (dove è stato capitano segnando 30 reti) Padova, Perugia e Gela. Ha vestito più volte la maglia del Catania facendo parte, da protagonista, della squadra che ha ottenuto il ritorno in Serie A sotto la presidenza di Antonino Pulvirenti. E con gli etnei è rimasto come responsabile del vivaio.

