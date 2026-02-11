Offerte Sky
De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: tra tecnico e club separazione di comune accordo

Si chiude l'esperienza francese dell'ex allenatore di Brighton e Sassuolo, iniziata nel giugno del 2024. Decisivo il pesante ko contro il Psg, dopo che la panchina di De Zerbi era già stata messa a rischio dalla mancata qualificazione ai playoff di Champions League

Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. La società francese e il tecnico bresciano hanno annunciato nella notte la fine della loro collaborazione "di comune accordo", dopo la pesante sconfitta di domenica per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1. "A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club (...) si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra", si legge in un comunicato stampa diffuso dal club, che parla di "una decisione collettiva e difficile, presa dopo un'attenta riflessione nell'interesse del club per affrontare le sfide sportive di fine stagione". 

Si chiude l'esperienza francese iniziata a giugno 2024

"L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024-'25 di Ligue 1", aggiunge la nota.  Il 46enne tecnico bresciano era in carica dal giugno 2024 con un contratto per tre stagioni. Il Marsiglia era già stato eliminato dalla Champions League a fine gennaio, alla vigilia dei playoff, con una pesante sconfitta (3-0) a Bruges. 

