Morto Michele Haimovici, giornalista ex addetto stampa dell'Aiac

È morto per una malattia ad appena 54 anni Michele Haimovici, giornalista, addetto stampa dell’Associazione italiana allenatori calcio, ex calciatore e allenatore a sua volta. A darne notizia è la stessa Assoallenatori con un comunicato stampa che parla di “un dolore acuto, un lutto che sgomenta la grande comunità dell'Aiac”. Haimovici era stato ricoverato al Careggi di Firenze, dove era stato portato la sera del 6 febbraio dalla sua casa di San Donato in Poggio: "Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza", scrive l’Aiac.

Allenatore e giornalista Nato a Poggibonsi, Haimovici aveva allenato gli Allievi del San Donato Tavarnelle ed era stato vice allenatore del San Gimignano. Poi aveva intrapreso la carriera di giornalista, interamente dedicata al calcio. Aveva collaborato con il Tirreno, il giornale Controcampo e Mediaset, era stato “campione del mondo” al seguito della Nazionale a Germania 2006, addetto stampa dell'Empoli e poi dell’Aiac per 12 anni. Oltre al calcio amava il padel e lo sci, era un grande tifoso della Juventus.

Il lutto dell'Aiac "Piango la perdita di un figliolo, di una persona per bene", ha commentato il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri. I vice presidenti Vossi, Camolese e Perondi, il segretario Generale Perdomi, la vice segretaria Daniela Pepi, il consiglio direttivo e tutta l'Aiac si stringono alla famiglia, alla compagna, agli amici in questo momento di cupo disorientamento. Ricordando e riscaldandosi alle sue ultime parole: "Perdete tempo ad amarvi".

Il cordoglio dell'Empoli Anche il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, la vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto il Club hanno comunicato il loro cordoglio: "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire - ha detto Rebecca Corsi -. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l'ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari". Stringendosi alla famiglia e a tutti i suoi cari, l’Empoli ha annunciato che giocherà la sfida contro il Palermo di sabato 7 febbraio con i lutto al braccio.