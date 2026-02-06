Olimpiadi invernali Milano Cortina, chi sono 4 portabandiera italiani

Introduzione
Saranno quattro i portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: alle ore 20 a Cortina d’Ampezzo sfileranno col tricolore Amos Mosaner e Federica Brignone, mentre a Milano l’onore toccherà a Federico Pellegrino e ad Arianna Fontana
Quello che devi sapere
Amos Mosaner
Campione olimpico e iridato in carica nel doppio misto del curling con con Stefania Constantini: oro ai Giochi a Pechino 2022 e ai Mondiali a Fredericton nel 2025. In carriera Amosa Mosanere può annoverare anche quattro titoli del Grand Slam, due bronzi mondiali e tre podi agli Europei con la squadra maschile, infine nel 2012 fu argento con la squadra mista ai Giochi olimpici giovanili di Innsbruck.
Federica Brignone
Nella Coppa del mondo di sci alpino può vantare la vittoria di due classifiche generali (2019-2020, 2024-2025) e cinque di specialità (gigante 2019-2020 e 2024-2025, combinata alpina 2018-2019 e 2019-2020, discesa 2024-2025). Sono inoltre 37 le affermazioni nel massimo circuito e 85 i podi complessivi. A ciò vanno aggiunti cinque podi iridati (due ori e tre argenti) e tre medaglie a cinque cerchi (l’argento nel gigante di Pechino del 2022 ed i due bronzi nel gigante di PyeongChang nel 2018 e nella combinata alpina di Pechino 2022).
Federico Pellegrino
Conta 69 podi in carriera nello sci di fondo, considerando Coppa del mondo, Mondiali e Olimpiadi. Sono invece 17 i successi individuali nel circuito maggiore, mentre sono otto le top-3 iridate, tra cui l’oro nella sprint individuale di Lahti nel 2017. Sono due gli argenti a cinque cerchi (sprint individuale a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022).
Arianna Fontana
Con 11 medaglie vinte ai Giochi nello short track è l’atleta italiana più decorata di sempre nelle Olimpiadi Invernali, con due ori, quattro argenti e cinque bronzi, a cui vanno aggiunti 13 podi mondiali, 21 vittorie ed 81 podi in Coppa del Mondo/World Tour, considerando sia gare individuali e che a squadre, oltre a 17 ori e 32 podi continentali.