Olimpiadi invernali Milano Cortina, chi sono 4 portabandiera italiani

Nella Coppa del mondo di sci alpino può vantare la vittoria di due classifiche generali (2019-2020, 2024-2025) e cinque di specialità (gigante 2019-2020 e 2024-2025, combinata alpina 2018-2019 e 2019-2020, discesa 2024-2025). Sono inoltre 37 le affermazioni nel massimo circuito e 85 i podi complessivi. A ciò vanno aggiunti cinque podi iridati (due ori e tre argenti) e tre medaglie a cinque cerchi (l’argento nel gigante di Pechino del 2022 ed i due bronzi nel gigante di PyeongChang nel 2018 e nella combinata alpina di Pechino 2022).

Federica Brignone - ©Getty