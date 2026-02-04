McEnroe litiga con un tifoso in aeroporto: nega la foto e lo insulta

L'ex tennista americano protagonista di un video virale all'interno dell'aeroporto di Melbourne. Di fronte alle ripteute richieste di un selfie e un autografo, l'ex numero uno al mondo perde la pazienza e apostrofa il giovane tifoso, poi allontanato dalla sicurezza

Uno spiacevole episodio ha visto protagonisto l'ex numero uno del tennis mondiale John McEnroe, famoso oltre che per i suoi colpi a rete anche per le intemperanze da giocatore. All’aeroporto di Melbourne McEnroe ha perso la calma con un giovane fan che lo inseguiva con insistenza per un selfie e un autografo, proprio mentre l’ex campione stava lasciando l’Australia dopo gli Australian Open, vissuti da commentatore per alcune emttenti televisive.

Un comportamento che ha diviso i sostenitori dell'ex tennista Usa

In un video, diventato virale, si vede il ragazzo avvicinare l'ex tennista e offrirgli il suo aiuto per portare i bagagli. Dopo aver ricevuto un secco no, il giovane insiste ripetutamente per avere una foto col campione. McEnroe a quel punto gli chiede di allontanarsi, poi fa intervenire la sicurezza per allontanare il tifoso che, portato via, urla: “Ti amo ancora John”. Le immagini hanno scatenato il dibattito tra chi accusa il tennista di arroganza e mancanza di rispetto verso i fan e chi lo difende, parlando di diritto alla privacy e di un comportamento che somiglierebbe più allo stalking che all’entusiasmo innocente.