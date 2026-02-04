Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

John McEnroe litiga con un tifoso in aeroporto: nega la foto e lo insulta

Sport

L'ex tennista americano protagonista di un video virale all'interno dell'aeroporto di Melbourne. Di fronte alle ripteute richieste di un selfie e un autografo, l'ex numero uno al mondo perde la pazienza e apostrofa il giovane tifoso, poi allontanato dalla sicurezza

ascolta articolo

Uno spiacevole episodio ha visto protagonisto l'ex numero uno del tennis mondiale John McEnroe, famoso oltre che per i suoi colpi a rete anche per le intemperanze da giocatore. All’aeroporto di Melbourne McEnroe ha perso la calma con un giovane fan che lo inseguiva con insistenza per un selfie e un autografo, proprio mentre l’ex campione stava lasciando l’Australia dopo gli Australian Open, vissuti da commentatore per alcune emttenti televisive.

Un comportamento che ha diviso i sostenitori dell'ex tennista Usa

In un video, diventato virale, si vede il ragazzo avvicinare l'ex tennista e offrirgli il suo aiuto per portare i bagagli. Dopo aver ricevuto un secco no, il giovane insiste ripetutamente per avere una foto col campione.  McEnroe a quel punto gli chiede di allontanarsi, poi fa intervenire la sicurezza per allontanare il tifoso che, portato via, urla: “Ti amo ancora John”. Le immagini hanno scatenato il dibattito tra chi accusa il tennista di arroganza e mancanza di rispetto verso i fan e chi lo difende, parlando di diritto alla privacy e di un comportamento che somiglierebbe più allo stalking che all’entusiasmo innocente. 

Sport: Ultime notizie

McEnroe litiga con un tifoso in aeroporto: nega la foto e lo insulta

Sport

L'ex tennista americano protagonista di un video virale all'interno dell'aeroporto di Melbourne....

Olimpiadi invernali, medaglie dall’Italia prima di Milano Cortina

Sport

Non solo Milano-Cortina 2026. L’Italia vanta una lunghissima tradizione ai Giochi Olimpici...

Sei Nazioni Rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite

Sport

Il Sei Nazioni di rugby è alle porte: l’esordio per la Nazionale italiana del ct Quesada sarà...

Serie A, Bologna-Milan 0-3. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot

Sport

Nel match che ha chiuso la 23esima giornata di campionato, i rossoneri hanno vinto in trasferta

World Legends Cup, debutto in Brasile nel 2026: icone in campo a Rio

Sport

Nella prima edizione scenderanno in campo otto selezioni: Brasile, Italia, Argentina,...

Sport: I più letti