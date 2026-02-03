Il percorso della fiamma olimpica tra Milano e Monza: le tappe

La torcia olimpica sfilerà per le strade di Milano il 5 e il 6 febbraio, subito prima della cerimonia di apertura dei Giochi prevista per la serata del 6. Saranno tantissime le strade e i quartieri che verranno toccati dal passaggio dei tedofori
Dopo aver attraversato l’Italia, la fiamma olimpica giunge a Milano, nel cuore dei Giochi olimpici invernali italiani. La metropoli lombarda si appresta ad accogliere la torcia olimpica come emblema di un’energia che unisce, ispira e coinvolge, nel preludio alla cerimonia di apertura del 6 febbraio, quando nel capoluogo si accenderà il braciere olimpico.
Da Sesto Sam Giovanni al Duomo di Milano
Il percorso della fiamma in città prende il via da Sesto San Giovanni e dalla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena il 5 febbraio e dal Milano Ice Park di Rho. Farà poi tappa a Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, raggiungerà la sede Eni di San Donato Milanese e via Lorenzini. Proseguirà, infine verso l’iconica piazza del Duomo, dove la sua luce si rifletterà sulla facciata della cattedrale, simbolo di una Milano che non dimentica le proprie radici, ma guarda sempre avanti e verso le strutture urbanistiche moderne di City Life. Di seguito ecco gli orari di ciascun segmento:
- 8.42-9.45 Sesto San Giovanni
- 10.28-11.28 Cologno Monzese / Vimodrone / Segrate
- 11.40-12.18 Pioltello
- 12.43-13.13 San Donato Milanese
- 14.31-19.30 Milano
L'approdo a San Siro dopo aver toccato i luoghi simbolo della città
Il viaggio milanese della Fiamma continua anche il 6 febbraio illuminando alcuni dei luoghi emblematici della città: la stazione Centrale, il Castello Sforzesco e Parco Sempione, la bellezza della Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, piazza Frattini e piazza XXIV Maggio. Il viaggio si conclude definitivamente con l'arrivo allo stadio San Siro, dove è in programma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
