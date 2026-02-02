Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il responsabile ha perso tre dita

Sport
©Ansa

Identificato l'autore del lancio che ha portato alla temporanea sospensione del match tra grigiorossi e nerazzurri allo Zini. Sarà arrestato non appena lascerà l'ospedale. L'uomo sarebbe anche stato pestato dai compagni di tifo

ascolta articolo

È già stato individuato il responsabile del lancio del petardo che ha colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero a inizio ripresa della gara di campionato contro l'Inter allo Zini. Come riferisce il Corriere della Sera, il tifoso dell'Inter ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli è esploso in mano e prima di essere portato in ospedale è stato picchiato dai suoi compagni di tifo.

Curva a rischio chiusura per il match con la Juventus

Non appena lascerà l'ospedale verrà arrestato. Il tifoso non farebbe parte della Curva Nord, ma sarebbe un membro di un Inter Club. Per la società nerazzurra si preannuncia una multa molto salata e la Curva potrebbe essere chiusa in occasione della sfida di sabato 14 con la Juventus.

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi Milano-Cortina, gli italiani: finali e speranze di medaglie

Sport

Le Olimpiadi invernali tornano in Italia dopo vent’anni per la XXV edizione. Un’edizione diffusa,...

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione invernale

Sport

Si chiude questa sera (alle ore 20) la sessione di calciomercato invernale, utilizzato dalle...

Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO

Sport

La 23esima giornata di campionato è proseguita con quattro partite. Nel match delle 12.30 gli...

Serie A

Serie A, da Tudor a Gilardino: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore del Pisa è il quinto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa...

12 foto

Australian Open, Alcaraz batte Djokovic e conquista il trofeo

Sport

Lo spagnolo vince in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Sfuma il 25esimo titolo...

Alzaraz Djokovic Australian Open

Sport: I più letti