Identificato l'autore del lancio che ha portato alla temporanea sospensione del match tra grigiorossi e nerazzurri allo Zini. Sarà arrestato non appena lascerà l'ospedale. L'uomo sarebbe anche stato pestato dai compagni di tifo

È già stato individuato il responsabile del lancio del petardo che ha colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero a inizio ripresa della gara di campionato contro l'Inter allo Zini. Come riferisce il Corriere della Sera, il tifoso dell'Inter ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli è esploso in mano e prima di essere portato in ospedale è stato picchiato dai suoi compagni di tifo.

Curva a rischio chiusura per il match con la Juventus

Non appena lascerà l'ospedale verrà arrestato. Il tifoso non farebbe parte della Curva Nord, ma sarebbe un membro di un Inter Club. Per la società nerazzurra si preannuncia una multa molto salata e la Curva potrebbe essere chiusa in occasione della sfida di sabato 14 con la Juventus.