Un palcoscenico dove sport, lusso e lifestyle si intrecciano. Tra competizione ad alto livello e attenzione al benessere dei cavalli, l'evento richiama un pubblico internazionale. A completare l'esperienza, proposte gourmet e bollicine italiane che esaltano l'atmosfera esclusiva del weekend alpino
Saint Moritz torna a trasformarsi e lo fa nel cuore dell'inverno in occasione della 41ª edizione della Snow Polo World Cup, l'unico torneo al mondo giocato interamente sulla neve. I paesaggi mozzafiato dei laghi ghiacciati dell'Engadina diventano così il palcoscenico di uno degli appuntamenti più esclusivi del calendario sportivo internazionale. Il Polo, da sempre considerato disciplina d'élite, si veste di bianco e diventa uno spettacolo in cui la tradizione sportiva incontra l’eleganza e il jet set mondiale.
Un evento tra glamour e tradizione sportiva
Sul lago gelato, tra tribune affollate e champagne servito a bordo campo, si respira l'atmosfera tipica di Saint Moritz. Vip da tutto il mondo sfilano in abiti sartoriali e preziose pellicce sfoggiando auto sportive e SUV di lusso. Le giornate sono scandite dagli appuntamenti mondani tra hotel cinque stelle, après-ski e serate private. La Snow Polo World Cup è sport, ma anche un grande evento di società, capace di trasformare la cittadina svizzera in un punto d'incontro per imprenditori, celebrità e appassionati dell'inverno più esclusivo.
Sul campo, gli atleti, tra i migliori al mondo, si sfidano mettendo in luce le caratteristiche che rendono unico questo sport: velocità, intensità fisica e sintonia con il cavallo, protagonista tanto quanto il giocatore. Il ritmo di gara nello Snow Polo è altissimo. Le dinamiche cambiano in continuazione ed il terreno innevato rende le azioni più veloci e meno prevedibili con traiettorie che costringono i giocatori a continui "aggiustamenti" mostrando ancora una volta quanto si tratti di uno sport fisico, dove la preparazione atletica conta quanto la tecnica.
La preparazione atletica e la sicurezza dei cavalli
La sicurezza resta uno dei temi centrali della competizione. Cavalli e atleti utilizzano protezioni specifiche e gli animali montano ferri particolari per garantire maggiore aderenza sul ghiaccio. Le condizioni del manto nevoso vengono controllate costantemente dai giudici di gara e i cavalli vengono alternati spesso durante i match, per evitare stress e sovraffaticamento e garantire sempre il massimo benessere. È proprio questo equilibrio tra spettacolo e rispetto dell'animale a rappresentare uno degli elementi distintivi del torneo.
Accanto alla competizione, la Snow Polo World Cup è anche un'occasione mondana che si prolunga ben oltre il campo. Il torneo diventa un volano turistico per l'Engadina. Migliaia di visitatori affollano la località e l'evento alimenta un calendario parallelo fatto di intrattenimento, gala dinner e appuntamenti esclusivi nei luoghi più iconici della valle, tra l'atmosfera ovattata della neve e il lusso discreto degli hotel storici.
L'eccellenza gastronomica come valore aggiunto
In questo contesto è grande protagonista l'eccellenza gastronomica italiana col ristorante Da Vittorio, guidato dallo chef Luca Rota due stelle Michelin. Durante i giorni della manifestazione, l'esperienza sportiva si intreccia con quella culinaria attraverso menu costruiti su piatti e abbinamenti selezionati. La guancia di vitello cotta a bassa temperatura con carciofo, servita con l'Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut "Snow Polo", è uno dei cavalli di battaglia della casa. A seguire, la cucina si muove tra tradizione e raffinatezza, fino alla chiusura "dolce" con la tarte Tatin di mele con gelato alla vaniglia, accompagnata dai cannoncini riempiti al tavolo di crema pasticcera, in un rito che diventa parte dello spettacolo.
Villa Sandi, il tocco italiano del polo sul ghiaccio
Tra le realtà presenti anche Villa Sandi, che accompagna la Snow Polo World Cup da cinque anni con le bollicine dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG. Una partnership che si inserisce nella dimensione internazionale dell'evento, occasione per portare oltreconfine un'eccellenza italiana legata alla convivialità e alla cultura del vino.
La Snow Polo World Cup, dunque, è un'occasione dove il costume e lifestyle si fondono in un'atmosfera unica capace di trasformare per tre giorni il lago ghiacciato di Saint Moritz nel posto più cool delle Alpi svizzere.