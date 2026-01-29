Un palcoscenico dove sport, lusso e lifestyle si intrecciano. Tra competizione ad alto livello e attenzione al benessere dei cavalli, l'evento richiama un pubblico internazionale. A completare l'esperienza, proposte gourmet e bollicine italiane che esaltano l'atmosfera esclusiva del weekend alpino

Saint Moritz torna a trasformarsi e lo fa nel cuore dell'inverno in occasione della 41ª edizione della Snow Polo World Cup, l'unico torneo al mondo giocato interamente sulla neve. I paesaggi mozzafiato dei laghi ghiacciati dell'Engadina diventano così il palcoscenico di uno degli appuntamenti più esclusivi del calendario sportivo internazionale. Il Polo, da sempre considerato disciplina d'élite, si veste di bianco e diventa uno spettacolo in cui la tradizione sportiva incontra l’eleganza e il jet set mondiale.

Un evento tra glamour e tradizione sportiva

Sul lago gelato, tra tribune affollate e champagne servito a bordo campo, si respira l'atmosfera tipica di Saint Moritz. Vip da tutto il mondo sfilano in abiti sartoriali e preziose pellicce sfoggiando auto sportive e SUV di lusso. Le giornate sono scandite dagli appuntamenti mondani tra hotel cinque stelle, après-ski e serate private. La Snow Polo World Cup è sport, ma anche un grande evento di società, capace di trasformare la cittadina svizzera in un punto d'incontro per imprenditori, celebrità e appassionati dell'inverno più esclusivo.

Sul campo, gli atleti, tra i migliori al mondo, si sfidano mettendo in luce le caratteristiche che rendono unico questo sport: velocità, intensità fisica e sintonia con il cavallo, protagonista tanto quanto il giocatore. Il ritmo di gara nello Snow Polo è altissimo. Le dinamiche cambiano in continuazione ed il terreno innevato rende le azioni più veloci e meno prevedibili con traiettorie che costringono i giocatori a continui "aggiustamenti" mostrando ancora una volta quanto si tratti di uno sport fisico, dove la preparazione atletica conta quanto la tecnica.