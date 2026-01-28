Morto Franco Menichelli, oro nella ginnastica alle Olimpiadi Tokyo '64

E' morto a 84 anni Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64 e atleta simbolo della ginnastica azzurra. Ne dà notizia la Federginnastica che ricorda " l'angelo azzurro" con affetto e si stringe nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca ascolta articolo

E' morto a 84 anni Franco Menichelli. Ex ginnasta ed ex allenatore di ginnastica artistica italiana, campione olimpico a Tokyo 1964, vincitore di cinque medaglie in tre edizioni delle Olimpiadi, campione europeo assoluto nel 1965 e, complessivamente, altre cinque volte nelle classifiche di specialità. Ha introdotto numerose innovazioni stilistiche e tecniche nel mondo della ginnastica artistica, tra le quali quella di gareggiare a corpo libero indossando i pantaloncini corti, bianchi al posto di quelli lunghi.

©Ansa

La sua carriera Romano, nato in una famiglia originaria del Trionfale, Franco Menichelli è figlio del gestore di un bar di Piazzale della Radio, nel popolare quartiere Portuense. Il giovane Franco pratica il calcio insieme al fratello maggiore Giampaolo un promettente attaccante che giocherà anche in Serie A, con la Roma la Juventus e in Nazionale. Nel 1953, Franco si iscrive alla neo-nata società Ginnastica Romana ed è allenato da Gianluigi Ulisse, ma continua ad alternare la ginnastica al calcio. La scelta definitiva, infatti, si deve a una rivalità giovanile con Angelo Guidarelli, campione italiano nella categoria Allievi nel 1954.Nel 1957, a soli sedici anni, Menichelli è notato da Romeo Neri, direttore tecnico della Nazionale italiana di ginnastica artistica, e già plurivincitore alle Olimpiadi del 1932. Neri fa esordire Menichelli in Nazionale nel vittorioso incontro contro la Jugoslavia. L'anno successivo la guida della Nazionale è affidata allo svizzero Jack Gunthard, già medaglia d'oro che inserisce Menichelli nel gruppo di giovani atleti che costituiranno la più forte squadra di ginnastica maschile italiana del dopoguerra.