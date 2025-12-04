Basket, è morta Mabel Bocchi: la cestista aveva 72 anni

L'icona del basket italiano Mabel Bocchi è morta a 72 anni. Considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi, l'atleta parmense è stata campionessa d'Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni nel 1978, il primo titolo continentale femminile da parte di una squadra azzurra di qualsiasi disciplina sportiva. A dare la notizia sono state fonti della Federbasket. Con l'Italia, Bocchi disputò tre edizioni dell'Europeo, ottenendo il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia.

Addio a Mabel Bocchi

Ad annunciarlo in una nota è stata la Federbasket, parlando di Bocchi come della “più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi”. E ancora: “Sempre all'avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo”. Nel comunicato ufficiale, Federbasket prosegue: “Ricevuta la drammatica notizia, il presidente Giovanni Petrucci ne piange la scomparsa nel ricordo di un'amicizia di una vita, da quando Segretario generale la conobbe, ricordando i tanti momenti agonistici e i successi professionali che Mabel ha colto. Forte è il senso di vicinanza in questo momento del presidente Petrucci alla famiglia Bocchi, interpretando il cordoglio della FIP e della pallacanestro italiana”.

La carriera di Bocchi

Come ha ricordato la Federbasket, Mabel Bocchi ha poi vinto 9 scudetti proprio con la squadra sestese. Mentre con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 la cestista parmense è stata anche la prima giocatrice a ricevere l'Italia Basket Hall of Fame, la massima onorificenza del basket italiano.

Petrucci: “La più grande di sempre”

"Con Mabel Bocchi ci univa una grande amicizia, è stata un'atleta di grande personalità, difficile da 'domare'. Con Dino Meneghin era una gigante. Rimane la più grande di sempre", ha ricordato il presidente della federbasket, Giovanni Petrucci. Poi ha aggiunto: "Lei aveva una grande personalità, in squadra e anche fuori, era una leader, faceva la sindacalista quando ancora nel basket non c'era il sindacato. Ha avuto una vita travagliata. Con lei se ne va una delle pagine più belle della mia vita".