Procura Figc chiude indagini su presidente Aia: rischio deferimento

Secondo quanto riferito dall'ANSA, la Procura Federale della Federcalcio ha appena chiu le indagini sul presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio Zappi, per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. La notizia arriva ad un mese dalla posizione ufficialmente espressa dall'Aia contro la proposta di scissione arbitrale della Can A e la costituzione di un organismo autonomo sul modello inglese. Ciampi e Pizzi sono stati poi rispettivamente inseriti nella CAN, che gestisce gli arbitri di A e B, e nella CAN C. Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa ed evitare il deferimento.