Nfl, trovato morto il difensore dei Dallas Cowboys Marshawn Kneeland

Tragedia nella Nfl americana. E' stato trovato morto dalla polizia il 24enne Marshawn Kneeland, difensore dei Dallas Cowboys. Il giocatore, secondo quanto emerso, si sarebbe suicidato. L'atleta è stato trovato nel sobborgo di Frisco con una ferita d'arma da fuoco presumibilmente autoinflitta, dopo che si era allontanato a piedi dal luogo di un incidente d'auto. Kneeland, infatti, aveva danneggiato il suo veicolo mentre fuggiva dalle forze dell'ordine che volevano fermarlo per un'infrazione al codice della strada.

La vicenda raccontata dagli agenti intervenuti

A conferma di quanto successo è stato pubblicato, da parte del Dipartimento di Polizia di Frisco, un comunicato secondo cui "il 5 novembre 2025, intorno alle 22:39" gli stessi agenti locali sono intervenuti "per assistere il Dipartimento di Pubblica Sicurezza (DPS) del Texas nella localizzazione di un veicolo che era sfuggito durante un inseguimento nella città di Frisco". Dopo aver perso di vista il veicolo, è stato riferito, "gli agenti lo hanno localizzato pochi minuti dopo, schiantato sulla Dallas Parkway in direzione sud vicino a Warren Parkway. I primi rapporti indicavano che un soggetto di sesso maschile, successivamente identificato come Marshawn Kneeland, 24 anni, di Plano, Texas, era fuggito dalla scena a piedi". Secondo quanto riportato, "gli agenti hanno ricevuto informazioni che Kneeland aveva espresso idee suicide". Lo stesso giocatore di Nfl è stato "successivamente localizzato all'1:31, deceduto a causa, sembra, di una ferita da arma da fuoco autoinflitta".