Gp Brasile, qualifiche Sprint: Norris in pole davanti Antonelli. VIDEO

Il pilota McLaren conquista la prima posizione nella sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il leader del Mondiale scatterà quindi davanti a tutti nell'appuntamento previsto sabato alle 15 italiane. Alle sue spalle un ottimo Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Male le Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton è 11esimo