Gp Brasile, qualifiche Sprint: Norris in pole davanti Antonelli. VIDEO

Il pilota McLaren conquista la prima posizione nella sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il leader del Mondiale scatterà quindi davanti a tutti nell'appuntamento previsto sabato alle 15 italiane. Alle sue spalle un ottimo Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Male le Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton è 11esimo
Lando Norris con la Mercedes ha conquistato la pole per la gara Sprint del Gp del Brasile in programma domani. Sul circuito di Interlagos, ottimo secondo posto per Kimi Antonelli con la Mercedes davanti all'altra "papaya" di Oscar Piastri. Quarto crono per George Russell con la seconda Mercedes, mentre Max Verstappen (Red Bull) è solo sesto dietro a Fernando Alonso, con un ritardo di 0"337 dal primo posto. La Ferrari di Charles Leclerc non va oltre l'ottava piazza alle spalle dell'altra Aston Martin di Lance Stroll; Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hülkenberg (Kick Sauber) completano la top 10. Eliminato nella seconda manche Lewis Hamilton con l'altra Rossa: scatterà undicesimo.