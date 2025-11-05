Paura per Udogie, calciatore minacciato con pistola da un procuratore

Offerte Sky
Paura a Londra per Udogie, il calciatore minacciato con una pistola da un procuratore

Sport

La Polizia ha avviato un'indagine dopo l'incidente che ha coinvolto il 22enne, mentre il Tottenham ha dichiarato di fornire supporto a Udogie e alla sua famiglia

Paura per Destiny Udogie. Il difensore del Tottenham e della Nazionale italiana è stato minacciato con una pistola nel nord di Londra da un procuratore di calcio. La Polizia Metropolitana ha avviato un'indagine dopo l'incidente che ha coinvolto il 22enne, mentre il club ha dichiarato di fornire supporto a Udogie e alla sua famiglia. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente in seguito all'incidente di settembre. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono, ha comunicato la polizia.

Cosa sappiamo

Un portavoce del Tottenham ha dichiarato: "Stiamo fornendo supporto a Destiny e alla sua famiglia fin dall'incidente e continueremo a farlo. Dato che si tratta di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni". La polizia è stata chiamata alle 23:14 del 6 settembre per segnalazioni secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con una pistola a Cockfosters Parade, Barnet.

Un portavoce ha dichiarato: "Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che un altro uomo sulla ventina era stato presumibilmente ricattato e minacciato dallo stesso individuo. Nessun ferito è stato segnalato in nessuno dei due incidenti. Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre proseguono le indagini".

