Serbia, il tecnico del Radnicki morto in panchina durante una partita

Il tecnico bosniaco, 44 anni, vittima di un infarto mentre la sua squadra stava affrontando il Mladost Lucani. partita sospesa tra la commozione dei giocatori e dello staff tecnico delle due squadre

Tragedia in Serbia, dove il tecnico del Radnicki, Mladen Zizovic, ha perso la vita per un infarto che lo ha colpito durante il match contro il Mladost Lucani. Il 44enne allenatore bosniaco si è sentito male verso la metà del primo tempo ed è stato immediatamente soccorso e poi trasportato in ospedale. Al 40', però, l'arbitro ha sospeso la partita dopo aver annunciato il decesso del tecnico tra la commozione dei giocatori e dello staff tecnico del Radnicki, ma anche degli avversari del Mladost.

La nota della Federcalcio serba

La Federcalcio serba ha confermato la notizia ed espresso il proprio cordoglio con un comunicato per la scomparsa di Zizovic, allenatore ed ex calciatore che ha vestito anche la maglia della nazionale bosniaca: "La Federazione calcistica serba conferma con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell'allenatore del Radnicki 1923, Mladen Zizovic, durante la partita del campionato serbo tra Mladost e Radnicki 1923 a Lucani".