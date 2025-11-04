Fair Play Menarini, Collare d'oro al merito sportivo per Lucia Aleotti

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì mattina a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi e delle massime autorità di governo, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico

Premio Internazionale Fair Play Menarini

A valere questo riconoscimento sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti attraverso la Fondazione Fair Play Menarini. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni. “Sono profondamente onorata" ha dichiarato Lucia Aleotti. "Questo riconoscimento conferma che la missione del Fair Play Menarini è di grande valore per lo sport e la società. Ringraziamo sentitamente il Presidente Buonfiglio e il CONI per aver riconosciuto nel Fair Play Menarini un partner di valori universali”.