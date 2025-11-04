Fair Play Menarini, Collare d'oro al merito sportivo per Lucia Aleotti

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì mattina a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi e delle massime autorità di governo, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha conferito il 3 novembre a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d'Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale.
Premio Internazionale Fair Play Menarini
A valere questo riconoscimento sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti attraverso la Fondazione Fair Play Menarini. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni. “Sono profondamente onorata" ha dichiarato Lucia Aleotti. "Questo riconoscimento conferma che la missione del Fair Play Menarini è di grande valore per lo sport e la società. Ringraziamo sentitamente il Presidente Buonfiglio e il CONI per aver riconosciuto nel Fair Play Menarini un partner di valori universali”.
Potrebbe interessarti
Fair Play Menarini, Blanka Vlasic
Fondazione Fair Play Menarini
Da più di 25 anni il Premio Internazionale Fair Play Menarini promuove i grandi valori dello sport. Un riconoscimento conferito a personaggi del panorama sportivo nazionale e internazionale che si sono distinti come modelli di comportamento nel corso della loro carriera e della vita. Ogni anno i miti dello sport che ricevono il Premio diventano Ambasciatori del Fair Play Menarini, veri e propri portavoce di messaggi positivi e di un impegno etico verso gli altri che va ben oltre la competizione. Finora oltre 400 sportivi provenienti da diverse parti del mondo si sono incontrati sul palcoscenico del Premio Internazionale Fair Play Menarini per condividere le proprie storie esemplari, regalando emozioni e insegnamenti virtuosi al pubblico.