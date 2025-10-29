Roma, lo striscione contro Nicola Zalewski al Colosseo: "Traditore"

Nella notte è comparso davanti al Colosseo uno striscione indirizzato all'ex calciatore della Roma Nicola Zalewski, attualmente all'Atalanta. Al centro della polemica ultras, la sua attuale relazione con l'influencer Emily Pallini, ex fidanzata del rapper Ludwig, il quale era uno dei migliori amici del calciatore

“Che fossi uno spione lo sapevamo già, Zalewski tradire un amico si chiama infamità”. È questa la scritta comparsa su uno striscione posizionato davanti al Colosseo, indirizzato all'ex calciatore della Roma Nicola Zalewski, attualmente all'Atalanta. Al centro della polemica ultras però non c'è la prestazione calcistica del giocatore italo-polacco, ma la sua vita sentimentale. Più nello specifico, la sua attuale relazione con l'influencer Emily Pallini, ex fidanzata del rapper Ludwig, il quale era uno dei migliori amici del calciatore. Secondo alcuni tifosi, la “mossa” di Zalewski sarebbe un gesto poco leale nei confronti di un amico. Da qui, lo striscione appeso davanti al Colosseo, anche se non è ancora chiaro chi lo abbia affisso nella notte.