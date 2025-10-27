Moto 3, Noah Dettwiler in terapia intensiva dopo incidente con Rueda

L’incidente ha visto coinvolti Noah Dettwiler e Josè Antonio Rueda durante il giro di ricognizione, prima della gara a Sepong in Malesia. Subito soccorsi, sono stati portati via elicottero in ospedale. Le condizioni del diciannovenne restano critiche, il padre ha fatto sapere che non è ancora fuori pericolo ascolta articolo

Paura a Sepang in Malesia nel pre gara della classe Moto3, a causa di un grave incidente avvenuto nel giro di ricognizione tra José Antonio Rueda e Noah Dettwiler. La moto dello spagnolo ha investito in pieno quella dello svizzero e i due piloti sono finiti a terra. Da una nota pubblicata sui social dal team (CIP Green Power) di Dettwiler, risulta che il pilota sia "ricoverato all'ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli". Dopo l'incidente i due sono stati soccorsi in elicottero.

Il commento del team di Dettwiler "È in buone mani, e vi chiediamo di rispettare la sua privacy. Non forniremo ulteriori aggiornamenti in questo momento. Noah è un guerriero, tutto il team CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati il più presto possibile" si legge nella nota. Dettwiler procedeva lentamente in pista ed è stato centrato in pieno dalla moto di Josè Rueda, anche lui portato in ospedale.

View this post on Instagram A post shared by CIP Green Power (@cipgreenpower)

Le condizioni di Noah Dettwiler Il padre del pilota, Andy Dettwiler, ha parlato al quotidiano svizzero Blick: "Noah ha subito diversi arresti cardiaci. Ora è in condizioni stabili, ma è presto per dichiararlo fuori pericolo. Hanno lottato per salvargli la vita." Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche da Sky Sport, il diciannovenne si trova in terapia intensiva, in condizioni stabili ma critiche. Tutta la squadra CIP Green Power si è recato in ospedale per stare accanto al giovane pilota, in attesa di un nuovo bollettino medico ufficiale.