Euro 2032, Federcalcio russa: "Pronti a ospitarlo al posto dell’Italia"

Sport

La provocazione lanciata dal presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov a un sito russo. Secondo il quale l'Uefa "avrebbe aapprovato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia"

 "La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa" - sostiene il sito russo - "ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione".

