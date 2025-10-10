Barcolana 2025 a Trieste: programma, orari e dove vedere la regata

La Barcolana è un'importante regata velica internazionale che si disputa ogni anno a Trieste, mel corso della seconda domenica di ottobre. La 57ª edizione dell'evento ha preso il via già dal 1° ottobre, ma il momento centrale resta la regata principale, fissata per domenica 12 ottobre a partire dalle ore 10.30, quando centinaia di imbarcazioni attraverseranno il Golfo in quella che è una delle manifestazioni veliche più affollate del mondo. Infatti sono 1.800 le imbarcazioni che si sono iscritte finora alla regata, ma le adesioni non sono ancora finite. Il termine per l'iscrizione è fissato per le 20 di domani.

Il percorso

La Barcolana57, si legge nel sito ufficiale della manifestazione, si svolgerà in una sorta di quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza, come detto, è fissata per la mattina (ore 10.30) di domenica 12 ottobre e "la linea è posizionata tra Barcola e Miramare". Quindi, spiegano gli organizzatori, "si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia". Poi, quando si sarà al largo del Faro della Vittoria inizierà la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo. "Si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata".