Vela, il francese Dalin rivela la sua battaglia con il cancro

Dalin: " Oggi la considero una doppia vittoria"

In 'La Force du Destin' (Gallimard), il quarantunenne racconta quella che era già un'impresa - ha frantumato il record di questa regata intorno al mondo in solitaria senza scalo, in 64 giorni - ma che assume una dimensione ancora più grande alla luce della malattia di cui soffre e che aveva deciso di tenere segreto fino ad ora. "È vero che avere questo intruso a bordo ha complicato un po' le cose", ha spiegato Dalin. "Oggi la considero una doppia vittoria, sulla regata e soprattutto su tutto quello che mi è successo". Lo skipper del team Macif, considerato uno dei migliori velisti francesi d'altura, ripercorre anche in questo libro, scritto a quattro mani con il giornalista Didier Ravon, il suo percorso fin dall'infanzia, la scoperta della vela e i suoi primi anni da regatante oceanica professionista. Oggi, confida, i sintomi sono "stabili", ma ha "perso molto peso". "Non sono più in grado di regatare d'altura. La mia carriera è in sospeso, ma continuo a sperare di tornare un giorno, magari per le regate transatlantiche", ha spiegato Dalin.