Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indice sportività 2025, Trento in testa: la classifica completa

Sport
©Getty

Introduzione

La città trentina torna a vincere l'indice realizzato dalla divisione Sport di PTS e pubblicato dal Sole 24 Ore. Firenze medaglia d'argento, segue Milano che per la prima volta in 19 anni arriva sul podio

Quello che devi sapere

Qualità e diffusione dello sport a livello provinciale

L'indice misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori, ripartiti tra sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, port e società. È uno dei 90 indicatori dell'indagine annuale del Sole 24 Ore sul benessere nei territori italiani. 

Qualità e diffusione dello sport a livello provinciale

Per Trento è l'ottava affermazione su 19 edizioni

La leadership di Trento è consolidata e riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società. Anche per questo la provincia tridentina ha vinto otto medaglie d'oro su un totale di 19 edizioni dell'indice di sportività.

pubblicità

Primati anche per Cremona e Rimini

Tra gli altri primati figurano quello di Cremona, prima nella categoria degli sport di squadra, e Rimini, in testa per struttura sportiva. Ultima classificata è la provincia del Sud Sardegna, preceduta da territori del Sud e delle Isole e da Lodi (90esimo posto), ultima del Nord

La Lombardia si conferma regina tra le Regioni

La classifica registra la performance particolare di Milano ottava nel 2022, quinta sia nel 2023 che nel 2024. La Lombardia conferma la sua leadership piazzando sei province nella top 20: Bergamo, l'anno scorso vincitrice, è al quarto posto della classifica 2025, seguono Cremona all'11esimo posto, Varese al 14esimo, Brescia al 15esimo e Lecco al 20esimo posto.

pubblicità

Generale miglioramento nelle grandi città

In generale, si nota un miglioramento nelle grandi città: Firenze è al secondo posto e, dopo aver vinto l'indice della Qualità della vita delle donne nel 2024, ha il primato nello sport femminile (squadre, atlete e risultati); Bologna è quinta; Genova sesta; Torino ottava.

"Effetto Sinner" a Bolzano

Roma, invece, è al 17esimo posto. Bolzano, complice l'"effetto Sinner" è 12esima: vince infatti nell'indicatore che registra le performance di atleti nel tennis, oltre che in quello degli sport invernali. 

"Effetto Sinner" a Bolzano
pubblicità

Leggi anche

Sport

Indice sportività 2025, Trento in testa: la classifica completa

Sport

Mondiali di ciclismo in Ruanda, calendario, percorso e partecipanti

Sport

Sci, polemiche dopo la morte di Matteo Franzoso. Gli atleti protestano

Sport

Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia

Sport

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva