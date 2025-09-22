Indice sportività 2025, Trento in testa: la classifica completa

Introduzione
La città trentina torna a vincere l'indice realizzato dalla divisione Sport di PTS e pubblicato dal Sole 24 Ore. Firenze medaglia d'argento, segue Milano che per la prima volta in 19 anni arriva sul podio
Quello che devi sapere
Qualità e diffusione dello sport a livello provinciale
L'indice misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori, ripartiti tra sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, port e società. È uno dei 90 indicatori dell'indagine annuale del Sole 24 Ore sul benessere nei territori italiani.
Per Trento è l'ottava affermazione su 19 edizioni
La leadership di Trento è consolidata e riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società. Anche per questo la provincia tridentina ha vinto otto medaglie d'oro su un totale di 19 edizioni dell'indice di sportività.
Primati anche per Cremona e Rimini
Tra gli altri primati figurano quello di Cremona, prima nella categoria degli sport di squadra, e Rimini, in testa per struttura sportiva. Ultima classificata è la provincia del Sud Sardegna, preceduta da territori del Sud e delle Isole e da Lodi (90esimo posto), ultima del Nord
La Lombardia si conferma regina tra le Regioni
La classifica registra la performance particolare di Milano ottava nel 2022, quinta sia nel 2023 che nel 2024. La Lombardia conferma la sua leadership piazzando sei province nella top 20: Bergamo, l'anno scorso vincitrice, è al quarto posto della classifica 2025, seguono Cremona all'11esimo posto, Varese al 14esimo, Brescia al 15esimo e Lecco al 20esimo posto.
Generale miglioramento nelle grandi città
In generale, si nota un miglioramento nelle grandi città: Firenze è al secondo posto e, dopo aver vinto l'indice della Qualità della vita delle donne nel 2024, ha il primato nello sport femminile (squadre, atlete e risultati); Bologna è quinta; Genova sesta; Torino ottava.
"Effetto Sinner" a Bolzano
Roma, invece, è al 17esimo posto. Bolzano, complice l'"effetto Sinner" è 12esima: vince infatti nell'indicatore che registra le performance di atleti nel tennis, oltre che in quello degli sport invernali.